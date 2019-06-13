Лидеры ЕС заявят о непризнании российских паспортов для украинцев

Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины.
Об этом стало известно брюссельскому корреспонденту «Радио Свобода» Рикарду Джозвяку.
По его информации, в проекте решения по итогам саммита будет немало упоминаний о России, сообщил журналист в своем Twitter.
В частности, главы правительств и государств ЕС призовут Москву освободить содержащихся в РФ 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.
Лидеры Евросоюза заявят также о непризнании выданных Россией паспортов для украинцев и призовут к возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что на саммите лидеры также примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.
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