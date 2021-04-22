Палата представителей Конгресса проголосовала за наделение города Вашингтона статусом штата

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект о наделении столицы страны статусом штата.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты американского законодательного органа, в поддержку инициативы высказались 216 конгрессменов, 208 проголосовали против. В случае принятия законопроекта Сенатом и его утверждения президентом американская столица станет 51-м штатом США, который будет носить название Вашингтон, Содружество имени Дугласа (Washington, Douglas Commonwealth) — в честь борца за права темнокожих и лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа (1818-1895).
Для принятия законопроекта он теперь должен быть одобрен Сенатом, только после этого документ может быть направлен на подпись президенту страны. Как отмечала ранее газета The Hill, одобрение законопроекта нижней палатой, где большинство за демократами, было ожидаемым, однако в Сенате, где места между республиканцами и демократами разделены поровну, документ вряд ли наберет необходимую для его рассмотрения и последующего утверждения поддержку.
Конгресс США уже не в первый раз рассматривает инициативу о наделение столицы статусом штата. Так, летом прошлого года Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако Сенат его так и не утвердил.
Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом. При этом большинство жителей американской столицы на выборах обычно голосуют за кандидатов от демократов, на фоне чего идея наделения Вашингтона статусом штата подвергается критике со стороны республиканцев.
Дискуссии о наделении столицы статусом штата возобновились после прошедших в стране в прошлом году протестов и демонстраций, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.
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