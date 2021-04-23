В Чехии пятерых участников войны на Донбассе обвинили в терроризме

Генеральная прокуратура Чехии обвинила в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма пятерых подозреваемых в причастности к событиям на территории Донбасса, трое из которых находятся в предварительном заключении. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Генпрокуратуры республики Матрин Билы.
«Обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма выдвинуты против пятерых подозреваемых, — отметил он. — Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить предварительное заключение троим из них, так как существуют обоснованные опасения, что они попытаются скрыться или оказывать давление на свидетелей».
Центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции в среду провел операцию по задержанию подозреваемых к причастности в событиях в Донбассе. Она проходила по всей территории республики. В ней были задействованы сотни полицейских.
Если суд признает вину обвиняемых, им грозит до 20 лет заключения. Согласно местным СМИ, среди задержанных ранее полицией, которые, в частности, подозреваются в участии в операциях боевиков непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе, находится председатель местного объединения «Чехословацкие воины запаса за мир» Иван Кратохвил.
Чешское законодательство запрещает гражданам страны без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование может распространяться и на иностранцев, постоянно живущих в Чехии.
В декабре прошлого года суд города Усти-над-Лабем приговорил заочно гражданина Чехии к 15 годам заключения за участие в событиях на Донбассе. Согласно данным следствия, мужчина с мая 2014 года принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах боевиков ДНР.
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