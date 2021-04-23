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В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время

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В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время

Президент США Джо Байден проводит свободное время с семьей, играет с собаками и смотрит кино. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Я думаю, что он любит проводить время с семьей и близкими, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране, когда у него, как у лидера свободного мира, ограниченное количество свободного времени», — сказала Псаки.

«Во-первых, президент очень близок со своей семьей», — сказала Псаки, пояснив, что свободное время Байден охотно проводит с детьми и внуками. «Как и многие американцы, он любит фильмы, у него есть две собаки, которых он любит», — сказала она.

По ее словам, досуг Байдена похож на досуг всех занятых людей в мире.

Напомним, что у Байдена две немецкие овчарки, Чэмп и Мейджор. Мейджор три года, его взяли из приюта в 2018 году. Вторая немецкая овчарка Байдена по кличке Чемпион на десять лет старше Мейджора.

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Ранее Псаки рассказывала, что Мейджор укусил сотрудника службы безопасности Белого дома, что «привело к небольшой травме». Байден тогда говорил, что это можно объяснить тем, что собаку беспокоит обстановка Белого дома, куда президент переехал после инаугурации в январе.

В конце марта Мейджор снова укусил человека, из-за чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В Белом доме объяснили, что пес все еще привыкает к новой обстановке.

Джо Байден
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