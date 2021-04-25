Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники, - Шмыгаль

Модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники. Однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из „красной“ зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей. Он также добавил, что правительство на этой неделе обсуждало вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей.