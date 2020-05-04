Шмыгаль заявил о продлении карантина в Украине до 22 мая

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.
При этом он заявил, что Украина движется по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в стране.
«Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине», — сказал он.
Также премьер отметил, что Украина приближается к «плато», когда нет существенных скачков количества заболеваемости.
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