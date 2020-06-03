В Украине обещают с 15 июня открыть международное авиасообщение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск внутреннего авиасообщения с 5 июня, международного — с 15 июня.

«Например, с 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня — международное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений», — сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

Напомним, что в Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19.