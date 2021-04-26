Конституционный суд на этой неделе рассмотрит спецконфискацию и закон о люстрации

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.
Об этом она написала в своем Telegram.
«На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона „Об очищении власти“ (т.н. закон о люстрации)», — написала парламентарий.
Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ «О телевидении и радиовещании», статей 15, 15-1, 26 ЗУ «О кинематографии».
Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации. В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ранее заявлял, что, чтобы остановить «люстрационную чехарду», суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016