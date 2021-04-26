Конституционный суд на этой неделе рассмотрит спецконфискацию и закон о люстрации

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram.

«На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона „Об очищении власти“ (т.н. закон о люстрации)», — написала парламентарий.

Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ «О телевидении и радиовещании», статей 15, 15-1, 26 ЗУ «О кинематографии».

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации. В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ранее заявлял, что, чтобы остановить «люстрационную чехарду», суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.