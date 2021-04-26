В 9 регионах Украины за вчера не сделали ни одной прививки от COVID-19

В течение последних суток, 25 апреля, в Украине от коронавируса привили 1 114 человек, при этом в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и Киеве не сделали ни одной прививки от заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник.
«1 114 человек привито против COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 года в Украине. 528 030 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)... Прививание проводилось 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами прививки», — говорится в сообщении министра в Фейсбуке.
Отмечается, что лидерами по количеству вакцинированных граждан являются Харьковская (307 вакцинаций за сутки), Ровенская (180) и Киевская (177) области.
В остальных регионах количество привитых за сутки граждан находится в пределах от 2 до 96 человек.
Министр также уточнил, что по состоянию на 25 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 украинца.
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