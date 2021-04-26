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В Турции объявили полный локдаун

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В Турции объявили полный локдаун

C 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун из-за всплеска эпидемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передают местные СМИ.

Так, в Турции c 29 апреля по 17 мая:

  • устанавливается ограничение на междугородние поездки, для передвижения между регионами будет требоваться разрешение;
  • приостанавливается очное обучение в школах, закрываются детские сады;
  • заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%;
  • закрывается большая часть учреждений, за исключением тех, которые внесет в особый список министерство внутренних дел.

Ограничения вступают в силу с 19:00 в четверг, 29 апреля и заканчиваются в 05:00 в понедельник, 17 мая.

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Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Турции с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 4,6 млн случаев заболевания. По этому показателю страна находится на шестом месте в мире. От коронавируса в Турции умерли 38,3 тыс. человек. В последние недели в стране фиксируется от 30 до 60 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки (63 тыс. 16 апреля), в то время как в период первой волны эпидемии, весной 2020 года, этот показатель составлял 2 — 4 тыс. случаев в сутки.

Турция, коронавирус
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