Заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд

Число заражений коронавирусом растет в мире девятую неделю подряд, а смертельных случаев из-за инфекции — шестую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Пандемия COVID-19 становится все более интенсивной в мире. Число случаев заболевания растет девятую неделю подряд, а число смертей — шестую неделю подряд», — сказал он.
За последнюю неделю было зарегистрировано почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии, отметил глава ВОЗ.
Как подчеркнул гендиректор, в нескольких регионах отмечено небольшое снижение случаев заражения и смертности, однако при этом во многих странах все еще наблюдается интенсивная передача COVID-19. В частности, отметил он, тяжелая ситуация сложилась в Индии.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ провела перегруппировку более 2,6 тыс. своих сотрудников в мире, направив их на «оказание поддержки на местах» в проведении эпидемиологического наблюдения, технического консультирования и работы в сфере вакцинации. «Никогда еще ценность вакцинации не была столь зрима», — констатировал глава организации.
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