«Куча людей умрет вначале»: Маск описал перспективы освоения Марса

За освоение Марса человечеству, возможно, придется заплатить жизнями первых добровольцев, которые отправятся на Красную планету. Об этом сообщил глава американской компании Space X Илон Маск, передает CNN.
«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто», — отметил он.
Маск добавил, что на изучение Марса будут отправлять только добровольцев. Собеседник CNN указал, что существует большое количество желающих принять участие в такой экспедиции.
По словам предпринимателя, их ждут «славное путешествие» и «потрясающий опыт». «Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — резюмировал Маск.
По мнению основателя Space X, покорение Марса, как и других планет, необходимо для выживания человечества.
В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — предполагал он. Отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет.
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