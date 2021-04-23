Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе

Человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии — город на Марсе. Такое мнение высказал в пятницу глава американской компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции после запуска созданного им пилотируемого космического корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.
«Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне, — сказал он. — Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом — город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной».
Маск также выразил мнение, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по возвращению на Луну в 2024 году вполне реализуемы. «Я думаю, что это реально, это вполне можно сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis. На заключительном этапе реализации проекта NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Впрочем, в агентстве признавали, что эти сроки могут сдвинуться.
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