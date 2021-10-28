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Маск вложит деньги в миссию по доставке человека на Марс

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Маск вложит деньги в миссию по доставке человека на Марс

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен потратить свои деньги на полет человека на Марс.

«Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума», — написал он в четверг на своей странице в Twitter.

Так он ответил на публикацию журналиста газеты The Washington Post Кристиана Дэвенпорта о том, что в случае введения продвигаемого демократами США «налога для миллиардеров», выплат Маска и главы компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по высадке человека на Марс. При этом предполагается, что вырученные благодаря налоговой инициативе средства будут направлены на финансирование социальной и экономической повестки администрации президента США Джо Байдена.

В среду Маск выступил против «налога для миллиардеров». В Twitter он подчеркнул, что введение налога для наиболее обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн.

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Ранее стало известно, что Маск, владеющий состоянием в $272,3 млрд, стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. Сейчас его компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс. Отправить его удастся до 2030 года, считает предприниматель.

Марс, Илон Маск
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