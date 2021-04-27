Сингапур стал лучшим местом для жизни в пандемию

Впервые с начала пандемии Новая Зеландия уступила первое место в рейтинге стран, где лучше всего находиться в пандемию. Теперь лидером рейтинга, составляемого агентством Bloomberg, является Сингапур, который успешно борется с распространением коронавируса и быстрее Новой Зеландии проводит вакцинацию населения.
В рейтинге оценивается ситуация в 53-х крупнейших экономиках мира по десяти показателям, включая число случаев заражения на 100 тыс. жителей, случаев смерти на 1 млн жителей, уровень смертности от коронавируса за месяц, долю вакцинированных жителей страны, доступность вакцины, свободу передвижения. По данным на конец апреля, в Сингапуре вакцинированы уже почти 20% населения, а смертей на 1 млн жителей всего пять. В Новой Зеландии, где также пять случаев смерти на 1 млн жителей, вакцинированы всего 1,9% населения.
В топ-10 рейтинга вошли также Австралия, Израиль, Тайвань, Южная Корея, Япония, ОАЭ, Финляндия и Гонконг. США, Великобритания и Канада занимают соответственно 17-е, 18-е и 19-е места. Хуже всего ситуация в Польше и Бразилии, которые занимают последние два места в рейтинге. Украина в рейтинг не попала вовсе.
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