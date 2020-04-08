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В Сингапуре под угрозой тюрьмы запретили ходить в гости и устраивать вечеринки

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В Сингапуре под угрозой тюрьмы запретили ходить в гости и устраивать вечеринки

Парламент Сингапура одобрил законопроект, запрещающий местным жителям ходить в гости, устраивать вечеринки, а также проводить любые мероприятия на улице. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

«Документ предоставляет правительству дополнительные возможности контролировать социальные контакты граждан, в том числе на частной собственности», — прокомментировал принятие закона министр здравоохранения республики Гань Ким Юн. Между тем в пояснении к документу уточняется, что сингапурцы по-прежнему «могут навещать проживающих отдельно родственников для оказания им помощи».

Глава Минздрава подчеркнул, что «большинство жителей страны следуют рекомендациям правительства избегать любых массовых мероприятий». Однако, по его словам, «иногда можно встретить, например, в парках, массовые занятия, участники которых не соблюдают призывы властей». Новый закон позволит привлекать к ответственности тех, кто нарушает требования социальной дистанции.

Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и/или штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов (около $7 тыс.). В случае повторного привлечения к ответственности срок лишения свободы и штраф возрастут в два раза.

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На сегодняшний день в Сингапуре подтверждено почти 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли. Власти с 7 апреля ввели режим частичного карантина. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму.

Сингапур, коронавирус
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