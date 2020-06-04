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Власти Сингапура раздали населению $2,5 млрд в качестве прямых выплат в связи с пандемией

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Власти Сингапура раздали населению $2,5 млрд в качестве прямых выплат в связи с пандемией

Правительство Сингапура с начала года выплатило гражданам 3,5 млрд сингапурских долларов ($2,5 млрд) в качестве пособий в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

"Мы считаем чрезвычайно важным заботу о наших гражданах в такое сложное время, рассчитываем, что выделяемые средства помогут многим семьям", - сказал чиновник. "Второй пакет выплат начнется с 18 июня, размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов ($215 - 430)", - рассказал вице-премьер. Кроме того, "семьи как минимум с одним ребенком моложе 20 лет получат дополнительно 300 сингапурских долларов, лица старше 50 лет также смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 100 сингапурских долларов ($71)", - отметил Хэн Сви Кит.

Первый подобный пакет помощи населению был выплачен в апреле. Власти 26 мая объявили, что на социально-экономическую поддержку в период пандемии было выделено почти 100 млрд сингапурских долларов ($70,3 млрд) или 20% от ВВП.

В Сингапуре со вторника началась первая фаза постепенного выхода из карантина, введенного 7 апреля. На этом этапе, который может продлиться до конца месяца, увеличилось число предприятий, которым разрешено возобновить работу. Также возобновлены занятия в школах, но пока на ротационной основе с тем, чтобы обеспечить присутствие только половины учащихся. Как ожидается, на втором этапе откроются большинство магазинов, сейчас работают только продовольственные и аптеки. Начнут функционировать спортивные клубы, бассейны, кафе и рестораны смогут принимать посетителей, а жителям можно будет ходить в гости к друг другу. Между тем другие заведения, например библиотеки, музеи, бары, ночные клубы, будут по-прежнему закрыты. Они смогут возобновить работу на третьем этапе, который наступит не ранее чем через шесть недель после второго.

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При этом сохраняется требование для всех носить защитные маски при выходе из дома, а также соблюдать социальную дистанцию. За первое нарушение ограничительных правил грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующие будут караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.

Сингапур, коронавирус
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