Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова

Депутаты Верховной Рады собрали 150 подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщила народный депутат Ольга Стефанишина (фракция «Голос»).
«Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения», — написала она на совей странице в сети «Фейсбук».
Стефанишина пояснила, что теперь Рада должна рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке, а спикер Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня Верховной Рады.
Ранее, во вторник народный депутат Алексей Гончаренко в своем «Телеграм-канале» написал, что Офис президента планирует отправить Степанова в отставку во время внеочередной кадровой сессии парламента в четверг.
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