Верховная Рада одобрила изменения в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

За соответствующий законопроект № 2194 во втором чтении и в целом проголосовало 284 народных депутатов.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении этих законов еще 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.