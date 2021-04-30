У посла Великобритании в Украине есть «серьезные вопросы» к увольнению руководства «Нафтогаза»

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что для прихода в Украину британских инвестиций корпоративное управление на украинских государственных предприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния.

«Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния», — написала посол Великобритании Симмонс в своем аккаунте в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, Кабмин Украины на собрании акционеров НАК «Нафтогаз Украины» прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и главы правления Андрея Коболева. Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК «Нафтогаз Украины» врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Согласно расширенному сообщению на правительственном портале, КМУ решил обойти закрепленные в уставе положения о назначении и увольнении главы правления в соответствии с предложениями набсовета, приостановив сначала полномочия членов НС, потом уволив Коболева и переизбрав НС в том же составе с посредствующим оглашением конкурса.