Посол Британии с командой остается в Киеве

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве.
«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать», — написала она в Твиттере.
Напомним, о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников посольств или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию сообщили Великобритания, Австралия, Германия, Канада и другие страны.
Представительство ЕС, Испания, Швеция, Польша и Япония заявили, что пока не планируют эвакуировать членов семей сотрудников посольства в Киеве. В частности, Европейский Союз обеспокоен военным наращиванием России вдоль границ Украины, но не считает целесообразным инициировать эвакуацию из Украины своих граждан и продолжает деятельность в нормальном режиме, как это было до кризиса.
28 января на встрече с представителями иностранных СМИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой намерения некоторых стран провести эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств с украинской территории. В частности, он отметил, что в Мариуполе, очень близко находящемся к линии разграничения, работает генеральное консульство Греции, «и греки никого не забрали» оттуда.
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