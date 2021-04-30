Франция скоро начнет пускать иностранных туристов

Франция начнет отменять карантин 3 мая и завершит 30 июня. Вчера президент Эмманюэль Макрон в интервью для журналистов региональной прессы дал расписание отмены карантина в стране. Намечено четыре этапа — 3 и 19 мая, 9 и 30 июня.
Третьего мая будет снято ограничение на передвижение внутри страны. Сейчас любое перемещение на расстояние свыше 10 км от места жительства должно быть оправдано уважительной причиной и подкреплено документами. Комендантский час с семи часов вечера до шести утра сохранится.
С 19 мая комендантский час будет отодвинут на девять вечера. Музеи, театры, кинотеатры начнут работать — с сохранением ограничений по максимальному количеству посетителей. Рестораторы смогут кормить клиентов на террасах, но при этом за одним столом может сидеть максимум шестеро. Откроются магазины, которые до этого были признаны «не основными» в снабжении населения. Спортивные соревнования смогут происходить в присутствии зрителей.
С девятого июня комендантский час будет сдвинут еще на два часа и начнется лишь с 11 вечера. Кафе и рестораны откроются полностью. Будут разрешены собрания, зрелища, концерты с публикой до тысячи человек. С этого дня во Францию могут начать пускать иностранных туристов, однако их прием будет ограничен наличием «санитарного паспорта»: вакцинации и иммунитета.
30 июня будет полностью отменен комендантский час и большинство ограничений. Однако на вопрос журналистов, выйдет ли Франция в 2021 году из санитарного кризиса, вызванного COVID-19, президент честно ответил: «Не знаю».
Франция занимает четвертое место в мире по числу случаев заражения COVID-19 — более 5,6 млн. Умерло в стране почти 105 тыс. заразившихся.
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