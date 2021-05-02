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В Киеве неизвестным веществом в квартире отравились 6 человек, в том числе прибывшие на помощь медики

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В Киеве в одной из квартир в субботу отравилась семья из трех человек и прибывшие на вызов три медика, все госпитализированы, сообщает «Киев оперативный».

«С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку — стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу — судороги начались и у врачей», — сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу вечером.

По информации «Киев оперативный», все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии — в ОХМАТДЕТ, двое родителей и 3 членов бригады скорой помощи в БСМП.

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Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС

Киев, отравление
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