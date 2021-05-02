В Украине за сутки 5 094 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 094 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 5 784 человека, умерло 160 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 199 человек; летальных случаев — 160; выздоровело — 5 784 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.
Днем ранее, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 083 180 человек, 44 596 пациентов скончались, 1 676 265 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
За сутки 1 мая 2021 года в Украине привито 2 661 человек, 754 926 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
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