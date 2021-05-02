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Первые 100 дней Байдена принесли американским миллиардерам $195 млрд

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Первые 100 дней Байдена принесли американским миллиардерам $195 млрд

Одними из главных бенефициаров победы на выборах президента США Джо Байдена стали богатейшие американцы — их состояние за первые 100 дней его президентства увеличилось на $195 млрд, пишет Bloomberg.

Байден был приведен к президентской присяге 20 января. Он объявил о правительственных программах стимуляции в размере $1,9 трлн. Именно эти деньги и стали драйверами роста на биржах, позволив S&P 500 и Dow Jones вырасти более чем на 10%.

«Мы наблюдали этот парадокс после финансового краха 2008 года с количественным смягчением, которое в основном принесло пользу людям с активами, значительно повысив их стоимость», — пояснил этот феномен профессор социологии в Лондонской школе экономики Майк Сэвидж.

Сотня лидеров рейтинга самых богатых американцев с момента победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года до его инаугурации увеличили свое совокупное состояние на $267 млрд и в общем за каденцию Дональда Трампа и начало президентства Байдена сумела «заработать» $462 млрд.

Совокупное состояние 100 самых богатых американцев достигло $2,9 трлн, что больше, чем совокупное состояние 50% населения США, которое оценивается в $2,5 трлн.

Драйверами роста стали технологические компании, такие как Amazon, Facebook и Google Alphabet, чему способствовала возросшая активность людей в интернете во время пандемии коронавируса, отмечает агентство.

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В 2020 году Bloomberg подсчитал, что за время президентства Дональда Трампа совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на $1 трлн, притом что их количество осталось практически неизменным: 168 человек в начале срока и 166 в конце.

Оценка их состояния с ноября 2016 года по ноябрь 2020 года увеличилась с $1,8 трлн до более чем $2,8 трлн. Основная часть богатства досталась еще меньшей прослойке людей — богатейшим из богатых. В совокупности 50 самых состоятельных американцев нарастили свой капитал при Трампе на $835 млрд. Например, самый богатый человек в США и мире Джефф Безос, основатель Amazon, за период президентства Трампа заработал около $121 млрд.

миллиардеры, Джо Байден
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