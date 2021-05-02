Степанов призвал праздновать Пасху без объятий и поцелуев

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев к «сдержанному празднованию Пасхи». По его словам, это необходимо, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

Об этом Степанов написал в Facebook.

Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что «благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад».

«Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома — сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь», — написал Степанов.

Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном кругу.

«Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня — прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период», — добавил министр.

Напомним, ранее правительство Украины отказалось ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн, а в случае посещения церквей — соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.