Первая за два года встреча глав МИД G7 была посвящена Китаю

Главы МИД G7 на первой встрече с начала пандемии обсудили общие позиции по отношению к Китаю, сообщают европейские СМИ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб еще до начала заседания призывали страны «большой семерки» объединиться перед лицом вызовов от Китая.
Рааб в понедельник говорил о «растущей потребности и необходимости в гибком кластере стран с одними ценностями, которые хотят защитить многостороннюю систему».
Блинкен, в свою очередь, отмечал, что у США нет цели сдержать Китай.
«Что мы пытаемся сделать — это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в который наши страны так много инвестировали так много десятилетий ради блага, я бы утверждал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай», — сказал Блинкен.
Другие страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия и Япония — по большей части разделяют опасения Британии и США по поводу Китая, хотя у некоторых из них другой подход к отношениям с Пекином.
Так, Италия до пандемии считалась одной из самых дружественных западных стран для Китая. В 2019 году она даже подписала соглашение в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».
На повестке во вторник также были ситуация в Ливии, Эфиопии, Сомали, Беларуси, на западных Балканах, отношения с РФ и Ираном, а также переворот в Мьянме. В среду министры планируют обсуждать вакцинацию.
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