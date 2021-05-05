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На саммите G7 больше всего говорили про Россию и Китай

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На саммите G7 больше всего говорили про Россию и Китай

Главы МИД стран Большой семерки во время первого дня саммита больше всего времени потратили на обсуждения России и Китая. Министрам понадобилось не менее полутора часов на каждую из этих стран. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США.

«Состоялось полуторачасовое обсуждение Китая, а затем небольшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; час и 30 минут по России, включая борьбу с Украиной и Беларусью; 30 минут по Афганистану», — уточнил он.

На этом пленарное заседание завершилось. Министры продолжат встречу 5 мая.

Представитель Госдепа отметил, что доминирующей темой первого дня саммита был Китай. «Было выражено широкое согласие как в том, что мы все хотим, чтобы Китай был неотъемлемым членом международного порядка, так и в том, что для этого он должен играть по правилам этого международного порядка», — пояснили в американском департаменте.

Во время обсуждения России американская сторона указала, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако будет отвечать на безрассудное и агрессивное поведение. В Госдепе также отметили, что все главы МИД на встрече выразили солидарность с Украиной против российской агрессии.

На полях министерской встречи «семерки» госсекретарь США Энтони Блинкен также провел ряд двусторонних переговоров. Во время разговора с коллегой из Германии Хайко Маасом он поднял вопрос строительство газопровода «Северный поток-2». По мнению США, этот проект остается реальной проблемой.

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G7 — неформальная организация, обсуждающая глобальные вопросы. В нее входят семь государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года участником группы была Россия.

Ранее министры иностранных дел стран, входящих в G7, потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и соблюдать обязательства в отношении прозрачности передвижения военных сил.

Россия, Китай, G7
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