На саммите G7 больше всего говорили про Россию и Китай

Главы МИД стран Большой семерки во время первого дня саммита больше всего времени потратили на обсуждения России и Китая. Министрам понадобилось не менее полутора часов на каждую из этих стран. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США.
«Состоялось полуторачасовое обсуждение Китая, а затем небольшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; час и 30 минут по России, включая борьбу с Украиной и Беларусью; 30 минут по Афганистану», — уточнил он.
На этом пленарное заседание завершилось. Министры продолжат встречу 5 мая.
Представитель Госдепа отметил, что доминирующей темой первого дня саммита был Китай. «Было выражено широкое согласие как в том, что мы все хотим, чтобы Китай был неотъемлемым членом международного порядка, так и в том, что для этого он должен играть по правилам этого международного порядка», — пояснили в американском департаменте.
Во время обсуждения России американская сторона указала, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако будет отвечать на безрассудное и агрессивное поведение. В Госдепе также отметили, что все главы МИД на встрече выразили солидарность с Украиной против российской агрессии.
На полях министерской встречи «семерки» госсекретарь США Энтони Блинкен также провел ряд двусторонних переговоров. Во время разговора с коллегой из Германии Хайко Маасом он поднял вопрос строительство газопровода «Северный поток-2». По мнению США, этот проект остается реальной проблемой.
G7 — неформальная организация, обсуждающая глобальные вопросы. В нее входят семь государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года участником группы была Россия.
Ранее министры иностранных дел стран, входящих в G7, потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и соблюдать обязательства в отношении прозрачности передвижения военных сил.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016