Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден «надеется и ожидает» встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне в Европе. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Одна из журналисток спросила президента, рассчитывает ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. «Да, я надеюсь и ожидаю, что это произойдет», — сказал Байден.

В первой половине июня у американского президента запланирована его первая заграничная поездка в качестве главы государства. Сначала он отправится в Великобританию, затем в Бельгию.

В середине апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться на нейтральной территории, в «третьей стране». Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что такая встреча могла бы состояться летом.

Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне.