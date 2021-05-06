Индия опять установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, сообщает Минздрав страны.
Еще одним антирекордом стало число погибших от этого заболевания — за минувшие сутки в Индии скончались 3 980 человек.
Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысячи человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,5 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира, и уже два раза составляло более 400 тысяч.
При этом прививку от коронавируса в Индии получили более 162 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,9 миллиона.
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