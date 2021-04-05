В Индии впервые с сентября более 100 тысяч новых заболевших COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировали за минувшие сутки свыше 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в понедельник Минздрав страны.

Впервые с сентября прошлого года суточный прирост превысил 100 тыс. Средний показатель за последние семь дней в Индии составил около 73 тыс. случаев COVID-19 в сутки. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 12,5 млн случаев заражения.

За минувшие 24 часа в Индии зарегистрировали 478 летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии в стране скончались 165 тыс. человек впоследствии заражения коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев выявлено в штате Махараштра, в котором расположен город Мумбаи. С вечера понедельника в этом штате ужесточат ограничительные меры - закроют кинотеатры, рестораны и магазины.

Согласно данным портала Worldometers, Индия по общему количеству случаев COVID-19 за время пандемии занимает третье место, уступая США и Бразилии.