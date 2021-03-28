В Индии выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Индии продолжает расти, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания, следует из данных Минздрава Индии.

Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены 35,7 тысячи новых случаев заболевания. Ранее власти штата ввели ночной комендантский час на фоне роста случаев коронавируса, все торговые центры в штате будут закрыты с 20.00 до 7.00, также в это время запрещаются собрания численностью более пяти человек.

Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там «начало второй волны COVID», а Минздрав Индии сообщил об обнаружении в штате нового варианта коронавируса с двойной мутацией.

Также Минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии были зарегистрированы 312 смертей, связанных с COVID-19.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы 11,97 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,32 миллиона человек, продолжают лечение около 486 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 161 тысяча человек.