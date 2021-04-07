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В Индии установили новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки

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В Индии установили новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки

Очередной рекордный скачок роста числа заразившихся коронавирусом за сутки установлен в Индии — 115 736 человек. Как сообщило в среду министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, общее количество инфицированных достигло 12 801 785.

Суточный прирост числа зараженных стал самым значительным за все время эпидемии в Индии. Прежний антирекорд был установлен 5 апреля и составлял 103 558 случаев заражения. Предыдущий антирекорд для Индии был установлен 17 сентября прошлого года, когда было зафиксировано 97 894 зараженных.

Количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло в Индии с утра вторника на 630 и достигло 166 177. Число находящихся на лечении в стране впервые в этом году превысило 800 тыс. и составило 843 473 человека, что на 55 250 больше, чем сутками ранее, указывает Минздрав. Число активных случаев заболевания увеличивается уже 28 дней подряд.

Глава Минздрава Харш Вардхан предупредил во вторник, что следующие четыре недели станут «критически важными» для противостояния инфекции, и призвал граждан неукоснительно выполнять такие меры профилактики, как ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

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За прошедшие 24 часа прививку от коронавируса сделал 3 337 601 индиец. В ходе кампании по вакцинации, начавшейся 16 января, были привиты 87 077 474 человека, уточнил Минздрав.

Индия, коронавирус
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