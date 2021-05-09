Полиция отчиталась об уголовных делах за советскую символику на 9 мая

Национальная полиция Украины возбудила несколько уголовных дел в связи с использованием запрещенной коммунистической символики во время праздничных мероприятий 8 и 9 мая.
Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил о возбуждении как минимум трех уголовных дел. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
«В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО „Автомир“ на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника Воинам-автомобилистам неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью „Полк победы 1941–1945“. По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства», — приводит слова Фацевича сайт МВД.
Кроме того два уголовных производства открыто в связи с нарушениями в ходе проведения мероприятий по случаю празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне в г.Очаков Николаевской области, сообщает Национальная полиция Украины.
«Утром в г.Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили», — говорится в сообщении.
Также столичные правоохранители составили административный протокол на 16-летнего киевлянина, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий возле парка Вечной Славы, посвященных Дню победы над нацизмом.
«Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Накануне полиция предупредила граждан и гостей страны об уголовной и административной ответственности за использование запрещенной символики.
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