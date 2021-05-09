Германия, скорее всего, не будет покупать «Спутник V»

Переговоры между Германией и РФ по приобретению Берлином российской вакцины «Спутник V» зашли в тупик. С таким утверждением выступила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса.
Кроме того, источники газеты утверждают, что получение «Спутником V» одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) находится под вопросом.
Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не было.
ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V».
Ранее премьер-министры некоторых германских земель, в частности главы Баварии, Мекленбурга — Передней Померании и Саксонии, выступили за закупки «Спутника V» в случае одобрения препарата со стороны ЕМА.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016