Германия, скорее всего, не будет покупать «Спутник V»

Переговоры между Германией и РФ по приобретению Берлином российской вакцины «Спутник V» зашли в тупик. С таким утверждением выступила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса.

Кроме того, источники газеты утверждают, что получение «Спутником V» одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) находится под вопросом.

Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не было.

ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V».

Ранее премьер-министры некоторых германских земель, в частности главы Баварии, Мекленбурга — Передней Померании и Саксонии, выступили за закупки «Спутника V» в случае одобрения препарата со стороны ЕМА.