Войти
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
соседи
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Британского принца поймали на обещании продать доступ к Путину

604
Британского принца поймали на обещании продать доступ к Путину

Двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в тайной торговле своими связями с Кремлем и в готовности за деньги организовать протекцию бизнес-проекту перед президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

Оно опубликовало запись переговоров по Zoom между принцем и журналистами, которые выступали в роли представителей частной южнокорейской компании House of Haedong, заинтересованной в инвестициях в золотодобывающие активы в России. В переговорах также участвовал маркиз Рединг, друг принца, который представил его как «неофициального посла Ее Величества в России». Он заверил, что «конфиденциальный» доступ принца в Кремль сохранился, несмотря на поведение российских властей.

Авторы расследования утверждают, что, по словам Рединга, принц может взять за пятидневное путешествие в Россию примерно 50 тыс. фунтов стерлингов.

Начав переговоры, принц Майкл заверил своих контрагентов, что у него давние связи с Россией и он «может принести некоторую пользу», поскольку российский президент наградил его орденом Дружбы, «одной из самых престижных наград Кремля». «Я никогда раньше не имел дел с золотом, и эта идея меня очень радует», — цитирует издание слова принца.

Ранее его личный секретарь сообщила журналистам, что принц может знакомиться с людьми, занимающими высокие посты в российском правительстве. «Мы, безусловно, можем помочь в этом смысле», — сказала она. «Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход», — сказал она.

Маркиз Рединг рассказал, что если получить одобрение Путина, то «вы можете сделать в России практически все что угодно». При этом он попросил сохранить конфиденциальность. «Мы не хотели бы, чтобы мир знал, что он [принц] встречается с Путиным исключительно по деловым причинам, если вы меня понимаете», — предупредил маркиз.

Как сообщает издание, позже маркиз Рединг отправил журналистам электронное письмо, в котором он выражает сожаление относительно излишней открытости по поводу связей с Россией. В письме сказано, что какие-либо соглашения еще должны будут одобрить советники принца, чтобы обеспечить корректность происходящего.

Также Рединг направил в газету письмо, в котором заявил, что во время встречи с репортерами совершил ошибку и «сделал нереалистические обещания», по поводу чего он «искренне сожалеет».

По информации на сайте принца Майкла, он участвует в работе более 100 благотворительных фондов и организаций. Среди них есть фонды, работающие в России, Майкла также называли покровителем Российско-Британской торговой палаты.

Читайте также: Задержаны распространители антивенгерских листовок на Закарпатье

Российская пресса неоднократно сообщала о визитах принца в Россию. Так, в ноябре 2018 года Майкл Кентский выступил с приветственной речью на открытии инвестиционного форума Russia TALK, который был организован Торгово-промышленной палатой России и Российско-Британской торговой палатой.

В сентябре 2018 года The Sun сообщила, что принц Кентский тайно посетил Москву, чтобы открыть на северо-востоке Москвы частную школу Brookes. По данным издания, принц не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием британского МИДа.

Владимир Путин, принц Кентский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 9 мая 2021
Суббота, 8 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016