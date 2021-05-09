Британского принца поймали на обещании продать доступ к Путину

Двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в тайной торговле своими связями с Кремлем и в готовности за деньги организовать протекцию бизнес-проекту перед президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

Оно опубликовало запись переговоров по Zoom между принцем и журналистами, которые выступали в роли представителей частной южнокорейской компании House of Haedong, заинтересованной в инвестициях в золотодобывающие активы в России. В переговорах также участвовал маркиз Рединг, друг принца, который представил его как «неофициального посла Ее Величества в России». Он заверил, что «конфиденциальный» доступ принца в Кремль сохранился, несмотря на поведение российских властей.

Авторы расследования утверждают, что, по словам Рединга, принц может взять за пятидневное путешествие в Россию примерно 50 тыс. фунтов стерлингов.

Начав переговоры, принц Майкл заверил своих контрагентов, что у него давние связи с Россией и он «может принести некоторую пользу», поскольку российский президент наградил его орденом Дружбы, «одной из самых престижных наград Кремля». «Я никогда раньше не имел дел с золотом, и эта идея меня очень радует», — цитирует издание слова принца.

Ранее его личный секретарь сообщила журналистам, что принц может знакомиться с людьми, занимающими высокие посты в российском правительстве. «Мы, безусловно, можем помочь в этом смысле», — сказала она. «Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход», — сказал она.

Маркиз Рединг рассказал, что если получить одобрение Путина, то «вы можете сделать в России практически все что угодно». При этом он попросил сохранить конфиденциальность. «Мы не хотели бы, чтобы мир знал, что он [принц] встречается с Путиным исключительно по деловым причинам, если вы меня понимаете», — предупредил маркиз.

Как сообщает издание, позже маркиз Рединг отправил журналистам электронное письмо, в котором он выражает сожаление относительно излишней открытости по поводу связей с Россией. В письме сказано, что какие-либо соглашения еще должны будут одобрить советники принца, чтобы обеспечить корректность происходящего.

Также Рединг направил в газету письмо, в котором заявил, что во время встречи с репортерами совершил ошибку и «сделал нереалистические обещания», по поводу чего он «искренне сожалеет».

По информации на сайте принца Майкла, он участвует в работе более 100 благотворительных фондов и организаций. Среди них есть фонды, работающие в России, Майкла также называли покровителем Российско-Британской торговой палаты.

Российская пресса неоднократно сообщала о визитах принца в Россию. Так, в ноябре 2018 года Майкл Кентский выступил с приветственной речью на открытии инвестиционного форума Russia TALK, который был организован Торгово-промышленной палатой России и Российско-Британской торговой палатой.

В сентябре 2018 года The Sun сообщила, что принц Кентский тайно посетил Москву, чтобы открыть на северо-востоке Москвы частную школу Brookes. По данным издания, принц не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием британского МИДа.