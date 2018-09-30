СМИ узнали о тайном визите принца Кентского в Москву

Принц Кентский Майкл 19 сентября находился в Москве, где открыл школу Brookes – частное учебное заведение, созданное на северо-востоке российской столицы. Как указывает The Sun, представитель королевской семьи не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием Министерства иностранных дел Великобратании.
Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. В частности он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов, которые действует в стране.
Поездка Майкла Кентского состоялась несмотря на многочисленные заявления британских чиновников о нежелании ездить в Россию на фоне скандала вокруг отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этой причине, например, никто из кабинета министров или королевской семьи не приехал на матчи чемпионата мира по футболу, где сборная Англии в итоге заняла четвертое место.
The Sun указывает, что двоюрдный брат королевы Елизаветы, 76-летний принц в своем окружении получил прозвище «Кентски». Объясняется это тем, что он внешне немного напоминает последнего российского императора Николая II, дальним родственником которого является. Издание Town and Country указывает, что в июле принц ездил в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в траурной церемонии, приуроченной к 100-летней годовщине цареубийства.
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