В Италии поймали за рулем мнимого слепого, получавшего пенсию по инвалидности

Финансовая гвардия Италии задержала с поличным жителя городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на «полную слепоту» по документам.

67-летнего мужчину обнаружили в рамках общенационального расследования, в рамках которого Фингвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. Итальянца выдали водительские права: информация из управления дорожного движения позволила установить, что он обращался за их заменой.

На видеоролике силового ведомства пожилой мужчина спокойно садится за руль ярко-желтой машины, забрав какие-то вещи из багажника. Затем на кадрах оперативной съемки его останавливают для проверки документов и заставляют выйти из автомобиля.

«Он вел абсолютно нормальную повседневную жизнь, совершая поездки на машине», — говорится в сообщении.

С 2011 года мошенник незаконно получил 160 тысяч евро. Местный судья распорядился арестовать различное его имущество на эту сумму.