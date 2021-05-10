Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.
Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.
«Подавая эту так называемую „жалобу государства“, кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России», — говорится в сообщении.
В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.
«В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 разных национальностей и их ближайших родственников», — добавили в заявлениия.
Как известно, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.
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