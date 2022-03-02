Италия поддержала начало процедуры расследования военных преступлений РФ в Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что поддержал начало процедуры расследования в Международном уголовном суде (МУС) военных преступлений РФ в Украине. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

«Я только что подписался, вместе с другими странами, под инициированием в МУС проверки оснований для расследования о военных преступлениях в Украине», — написал Ди Майо.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что намерен направить запрос в палату предварительного производства для открытия полноценного расследования ситуации в Украине. По результатам предварительного изучения ситуации прокуратура МУС заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности.