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Минэнерго обещает срочно заплатить шахтерам долги по зарплате

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Минэнерго обещает срочно заплатить шахтерам долги по зарплате

Министерство энергетики Украины достигло договоренностей с Министерством финансов о срочном погашении задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни. Минэнерго прилагает максимум усилий для решения текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам», — указывается в сообщении.

Министерство также приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.

«В то же время политизация и безосновательны протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли», — подчеркнули в министерстве.

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Несмотря на сообщение Минэнерго о выплате задолженности в ближайшие дни, в среду, 12 мая, возле здания Офиса президента Украины в Киеве проходит акция протеста шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Среди требований протестующих: рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам, остановить разрушительные процессы в угольной отрасли, установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси, отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя», — написал Волынец в соцсети Facebook.

Минэнерго, шахтеры
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