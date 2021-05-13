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Минэнерго полностью погасило долги по зарплате перед шахтерами

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Минэнерго полностью погасило долги по зарплате перед шахтерами

Долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий за 2021 год полностью погашены, сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По ее данным, суммарно горнякам было перечислено почти 1,1 млрд грн: на прошлой неделе — 237,3 млн грн, на этой — 836,5 млн грн.

«Ситуация с накоплением задолженности повторяется из года в год. Сейчас мы проблему решили в срочном порядке, но должны вместе выработать механизмы, чтобы такие проблемы не повторялись регулярно. Уверен, что в первую очередь руководители угледобывающих предприятий должны быть ответственными за своевременную выплату заработной платы работникам», — отметил глава Минэнерго Герман Галущенко на совещании с руководителями госшахт в среду.

Министр заслушал отчеты о деятельности возглавляемых ими компаний, по итогам которой подписал приказ № 26 от 13 мая 2021 года об увольнении гендиректора ГП «Краснолиманская» Сергея Пидика. По состоянию на 1 мая 2021 года долги по зарплате перед работниками этого госпредприятия составляли свыше 100 млн грн.

Как сообщалось, в начале апреля заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков сообщил, что гендиректор ГП «Краснолиманская» Сергей Пидик и гендиректор ПАО «Лисичанскуголь» Юрий Ласиков восстановились в должностях в результате судебных решений.

В конце 2019 года «Конкорд Консалтинг», выступавший советником по приватизации ГП «Краснолиманская», призвал Минэнерго сменить руководство госпредприятия, в частности врио директора шахты С.Пидика, которые блокируют процесс подготовки шахты к продаже.

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Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа тогда констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП «Краснолиманская» не добывало уголь, а все его шахтеры работали на частное ООО «Краснолиманское».

Украина в 2020 году сократила добычу рядового угля на 7,7% (на 2 млн 406,3 тыс. тонн) по сравнению 2019 годом — до 28 млн 818,1 тыс. тонн, в т.ч. добыча предприятий Минэнерго снизилась на 19,5% (на 693,5 тыс. тонн), до 2,872 млн тонн.

Минэнерго, шахтеры
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