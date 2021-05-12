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Аукцион Ebay разрешил пользователям торговать NFT

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Аукцион Ebay разрешил пользователям торговать NFT

Крупнейшая в США платформа онлайн-торговли Ebay разрешила пользователям продавать и покупать невзаимозаменяемые токены (NFT). По информации Reuters, торговать NFT-токенами смогут только те пользователи, которые «соответствуют стандартам Ebay».

В компании пообещали, что в ближайшие месяцы на платформу добавят предметы коллекционирования, основанные на блокчейне. Приобрести NFT-токены на Ebay можно за доллары США.

На прошлой неделе компания заявила, что рассматривает возможность работы с криптовалютами и, в частности, с невзаимозаменяемыми токенами. В Ebay отметили, что они следят за принятием цифровых активов и всегда находятся в поиске наиболее удобных методов оплаты.

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Накануне, 11 мая, о выпуске собственных NFT-токенов объявил легендарный боксер Флойд Мэйвезер. Для этого спортсмен заключил соглашение с тремя компаниями IronBend, Reality Gaming Group и Zytara.

eBay, NFT-токен
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