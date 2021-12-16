Первая запись в «Википедии» продана за $750 тысяч

Первая запись в онлайн-энциклопедии «Википедия», сделанная в 2001 году и состоящая из слов «Привет, мир!», продана в виде NFT (невзаимозаменяемого токена) в ходе торгов аукционного дома Christie’s за $750 тыс., свидетельствуют результаты торгов. Лот был выставлен на торги основателем «Википедии» Джимми Уэльсом.

В форму токена были обращены скриншот с первой записью на «Википедии» и ссылка на нее, а также базы данных и скрипты энциклопедии времен ее основания. В ходе аукциона также был продан компьютер iMac малинового цвета, с которого Уэльс в 2000 году выходил в интернет и участвовал в работе «Википедии». Физический лот был продан за $187,5 тыс.

NFT позиционируется как технология, позволяющая подтвердить право владения цифровым активом с помощью блокчейна. Обычно продажа NFT не влечет за собой передачу авторских прав или прав владения физическим предметом, который был обращен в форму токена. В течение 2021 года в виде токенов были проданы первый твит бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси, исходный код веба, произведения искусства, мемы и виртуальные коллекционные карточки. В ноябре издатели толкового словаря английского языка Collins объявили NFT словом года.