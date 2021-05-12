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В Раду проходят четыре партии, – опрос «Рейтинга»

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В Раду проходят четыре партии, – опрос «Рейтинга»

Четыре политические силы преодолели бы 5% электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-27 апреля 2021 года.

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 22,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за партию «Европейская солидарность» — 14,4%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,7%, за партию «Батькивщина» — 12,2%.

Рейтинг других партий значительно ниже. Радикальную партию поддерживали бы 3,7% определившихся респондентов, партию Шария — 3,6%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,5%, «Свободу» — 3,4%, «Силу и честь» — 3,2%, «За майбутне» — 3%, «Голос» — 2,8%, партию Мураева «Наши» и «Удар» — по 2,5%, «Самопомич» — 2,2%, «Народный фронт» — 1,5%, остальные партии вместе взятые — 4,9%.

17,4% из общего числа респондентов не намерены принимать участие в голосовании, 19,3% затруднились с ответом.

Кроме того, 65% опрошенных считают, что в правительстве должны работать специалисты с опытом работы во власти, 23% — что там должны работать новые лица.

При этом 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% — в правильном, 13% — не определились. Относительно лучше оценивают направление развития страны молодые опрошенные (18-29 лет), жители областных центров и избиратели партии «Слуга народа».

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В ходе исследования было методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.

Верховная Рада, опрос
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