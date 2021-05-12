ЕС представил план действий по достижению нулевого загрязнения природы

Еврокомиссия презентовала план действий, в соответствии с которым Евросоюз будет стремиться к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы до 2050 года, говорится в документе, распространенном пресс-службой Еврокомиссии в среду.
«В плане действий излагается комплексное видение на 2050 год: мир, в котором загрязнение будет снижено до уровней, которые больше не наносят вреда здоровью человека и природным экосистемам, а также шаги по достижению этой цели. План связывает воедино всю политику ЕС по борьбе с загрязнением и по его предотвращению, уделяя особое внимание использованию цифровых решений для борьбы с загрязнением», — отмечается в заявлении Еврокомиссии.
По словам вице-президента Еврокоммисии Франса Тиммерманса, Европейский «зеленый» курс нацелен на то, чтобы сделать планету чище для всех. Этот план как часть стратегии Green Deal «поможет в работе».
«Уже включенные в план новые „зеленые“ технологии могут помочь уменьшить загрязнение и открыть новые возможности для бизнеса. Усилия Европы по восстановлению более чистой, справедливой и устойчивой экономики также должны способствовать достижению цели нулевого загрязнения окружающей среды», — отметил Тиммерманс.
Меры по достижению этой цели включают в себя: улучшение качества воздуха на 55% для сокращения числа преждевременных смертей, улучшение качества воды за счет сокращения отходов, пластикового мусора в море (на 50%) и микропластика (на 30%), а также улучшение качества почвы за счет сокращения потерь питательных веществ и использования химических пестицидов на 50%.
Кроме того, план предусматривает сокращение на 25% экосистем ЕС, где загрязнение воздуха угрожает биоразнообразию наряду со «значительным» сокращением образования отходов, в том числе коммунальных — на 50%.
Еврокомиссия проведет с 1 по 4 июня экологическую конференцию «Зеленая неделя ЕС», на которой планируется обсудить вопросы достижения нулевого загрязнения.
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