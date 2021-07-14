Войти
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
дружба народов
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
позиция
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Евросоюз хочет уже к 2035 году перейти на «чистые» автомобили

371
Евросоюз хочет уже к 2035 году перейти на «чистые» автомобили

Европейская комиссия обнародовала пакет предложений по сокращению вредных выбросов в атмосферу «European Green Deal». Он, в частности, предусматривает переход на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа, автомобили к 2035 году. Предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

План предусматривает новые цели по выбросам СО2 автомобилями. К 2025 году их планируется сократить на 15%, к 2030 году — на 55% (раньше было 37%), а к 2035 году автомобили в Европе вообще должны избавиться от вредных выбросов — сокращение на 100%.

«Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохранятся подержанные автомобили — с двигателями внутреннего сгорания, но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов», — сообщил СМИ представитель ЕС.

Читайте также: КС признал конституционным языковой закон

Еврокомиссия также предложила развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В течение 10 лет за счет государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около € 50 млрд.

ЕС, экология, электроавтомобиль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016