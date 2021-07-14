Евросоюз хочет уже к 2035 году перейти на «чистые» автомобили

Европейская комиссия обнародовала пакет предложений по сокращению вредных выбросов в атмосферу «European Green Deal». Он, в частности, предусматривает переход на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа, автомобили к 2035 году. Предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

План предусматривает новые цели по выбросам СО2 автомобилями. К 2025 году их планируется сократить на 15%, к 2030 году — на 55% (раньше было 37%), а к 2035 году автомобили в Европе вообще должны избавиться от вредных выбросов — сокращение на 100%.

«Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохранятся подержанные автомобили — с двигателями внутреннего сгорания, но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов», — сообщил СМИ представитель ЕС.

Еврокомиссия также предложила развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В течение 10 лет за счет государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около € 50 млрд.