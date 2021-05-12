Ученые назвали основные симптомы постковидного синдрома

Американские ученые провели когортное исследование среди пациентов с постковидным синдромом. Большинство из них имели симптомы респираторных и психических заболеваний, но самыми частыми признаками «долгого COVID» оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Постковидный синдром, также известный как «долгий COVID» или PCS-синдром (Post-COVID-19 syndrome) — это комплекс симптомов, сохраняющихся у переболевших COVID-19 в течение длительного времени — двух-трех месяцев, а иногда и больше.

Исследователи из Клиники Мэйо опубликовали результаты наблюдения за первой группой пациентов, которые приняли участие в Программе реабилитации после COVID-19 (CARP), созданной для оценки и лечения пациентов с синдромом PCS. Всего за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года авторы обследовали 100 человек — 68 женщин и 32 мужчины. Средний возраст пациентов составлял 45 лет, а их состояние оценивали в среднем через 93 дня после заражения.

Наиболее частым симптомом у пациентов, обращающихся в клинику по поводу постковидного синдрома, была утомляемость, 80 процентов сообщали о необычной хронической усталости, 59 процентов имели респираторные симптомы и столько же — неврологические жалобы. Более трети пациентов сообщали о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий и только каждый третий подтвердил, что он смог после болезни в полной мере вернуться к полноценной трудовой деятельности.

«У большинства участников исследования до заражения COVID-19 не было сопутствующих заболеваний, и у многих болезнь не была достаточно серьезной, чтобы потребовалась госпитализация, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, медицинского директора Клиники Мэйо и руководителя программы CARP доктора Грега Ваничкачорна. — На момент исследования у большинства пациентов, несмотря на симптомы, были нормальные анализы, и это одна из проблем, связанных с диагностикой PCS и его последующим эффективным лечением».

Авторы считают, что постковидный синдром — это самостоятельное заболевание, которое требует отдельного лечения, без этого пациенты долго не смогут вернуться к работе и нормальной жизни.