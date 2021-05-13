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Создатель Ethereum пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии

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Создатель Ethereum пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии

Самый молодой криптовалютный миллиардер, создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с Covid-19 в Индии. Разработчик перевел фонду India COVID-Crypto Relief 500 ETH и более 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции.

Также Бутерин отправил Ethereum и Dogelon Mars на сумму в $336 млн в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину. Помимо этого создатель крупнейшего по капитализации альткоина направил более 13 тыс. ETH на $54 млн в адрес организации Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.

Еще миллиардер пожертвовал средства Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (создает безопасный искусственный интеллект) и Charter Cities Institute (занимается разработкой идеи нового вида городов, который позволит вывести десятки миллионов людей из нищеты).

Часть пожертвований Бутерина была отправлена в токенах, которые он получил от разработчиков различных проектов. Создатели Shiba Inu, Akita Inu и Dogelon Mars направили 50% эмиссии своих монет на адрес миллиардера. После того, как вечером 12 мая он начал продавать альткоины, их стоимость резко обрушилась. На 12:00 по Киеву 13 мая цена Shiba inu на бирже Poloniex падает на 44% за сутки, Akita inu на 47%, Dogelon Mars — на 64%.

Все монеты, проданные Бутериным, были запущены на блокчейне Ethereum как «клоны» криптовалюты Dogecoin, на логотипе которой изображена собака породы сиба-ину. Также известным сторонником Dogecoin является миллиардер Илон Маск, чем и объясняется название токена Dogelon Mars с тикером (ELON).

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На фоне роста популярности криптовалюты Dogecoin, который в мае впервые превзошел биткоин по количеству запросов в Google, увеличивался и интерес к клонам этой монеты. Это привело к резкому росту комиссий за транзакции в сети Ethereum. С начала мая это значение выросло на 563% и достигло $65.

Индия, Ethereum, коронавирус, Виталик Бутерин
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