Зеленский заявил об уменьшении числа олигархов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Об это президент написал в авторской колонке для «Фокуса».
По его словам, Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».
«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — написал Зеленский.
Как он заявил, «будут еще минусы», пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.
По словам главы государства, вскоре правительство представит гражданам законопроект о деолигархизации, который утвердит системный взгляд на проблему.
«Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим — и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту», — резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее в СНБО сообщили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016