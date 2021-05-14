Зеленский заявил об уменьшении числа олигархов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об это президент написал в авторской колонке для «Фокуса».

По его словам, Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — написал Зеленский.

Как он заявил, «будут еще минусы», пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

По словам главы государства, вскоре правительство представит гражданам законопроект о деолигархизации, который утвердит системный взгляд на проблему.

«Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим — и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту», — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.